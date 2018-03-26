НОВОСТИ | Общество







26.03.2018 15:37 Эпидемия гриппа и ОРВИ в регионе находится на пике "Вести-Тула"





| фото |



Однако, врачи уже в ближайшее время прогнозируют спад. Как рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тульской области Ольга Горохова, «…если на прошлой неделе наблюдался рост заболеваемости более чем на 50%, то сейчас всего около 7%. Сейчас мы наблюдаем пик заболеваемости, но интенсивность эпидпроцесса снижается».





За неделю в Туле зарегистрировано почти семь с половиной тысяч случаев заболевания. Это выше эпидпорога на 85%. Согласно лабораторным данным, в регионе заболевают гриппом и респираторными вирусами. Болеют и дети, и взрослые. Эпидемия обошла стороной лишь малышей до двух лет. Грипп атакует взрослых - среди них порог превышен почти вдвое.Однако, врачи уже в ближайшее время прогнозируют спад. Как рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тульской области Ольга Горохова, «…если на прошлой неделе наблюдался рост заболеваемости более чем на 50%, то сейчас всего около 7%. Сейчас мы наблюдаем пик заболеваемости, но интенсивность эпидпроцесса снижается».

Читать @gtrktula

















