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26.03.2018 14:46 Тульские десантники участвуют в крупных учениях "Вести-Тула"





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В ходе активной фазы учений, которые продлятся до 30 марта, подразделения десанта вместе с боевой техникой выдвинутся на аэродром погрузки, а затем проведут одновременное десантирование на две площадки приземления. При этом планируется провести выброску более 20 единиц боевой техники на специальных парашютных системах.



На заключительном этапе учений при реализации маневренных действий десантники проведут боевые стрельбы из всех видов штатного вооружения и боевых машин десанта.







Более 2 тысяч военных и 200 единиц боевой и специальной техники, а также около 30 самолетов и вертолетов, задействованы в крупных учениях подразделений тульского соединения воздушно-десантных войск. Они стартовали сегодня сразу в трёх областях: Тульской, Рязанской и Московской.В ходе активной фазы учений, которые продлятся до 30 марта, подразделения десанта вместе с боевой техникой выдвинутся на аэродром погрузки, а затем проведут одновременное десантирование на две площадки приземления. При этом планируется провести выброску более 20 единиц боевой техники на специальных парашютных системах.На заключительном этапе учений при реализации маневренных действий десантники проведут боевые стрельбы из всех видов штатного вооружения и боевых машин десанта.

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