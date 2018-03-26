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26.03.2018 14:38 Поезд Узловая-1-Маклец будет делать дополнительную остановку "Вести-Тула"





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Здесь будет минутная остановка в 7:23. Это повысит транспортную мобильность жителей поселка Майский. Ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов пассажиры могут на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении.







С сегодняшнего дня для удобства пассажиров пригородный поезд, который по рабочим дням выполняет рейс Узловая-1-Маклец, будет дополнительно останавливаться для посадки и высадки пассажиров на остановочном пункте Руднево в Тульской области.Здесь будет минутная остановка в 7:23. Это повысит транспортную мобильность жителей поселка Майский. Ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов пассажиры могут на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении.

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