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26.03.2018 13:16 В Туле автоледи сбила женщину на трамвайной остановке Вести-Тула





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На 238-м километре автодороги М4 «Дон» водитель автомобиля «Нива Шевроле» совершил столкновение с автомобилем «Деу Нексия». В результате ДТП медицинская помощь потребовалась водителю и пассажиру «Нивы».



В Туле на улице Советской возле дома №69 автоледи за рулём «Фольксваген Джетта» совершила наезд на пожилую женщину, которая шла от остановки к трамваю. В результате ДТП пешехода с различными травмами госпитализировали, сообщили в

отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.



На 275-м километре автодороги М4 «Дон» мужчина за рулём автомобиля «Лада 217030» совершил наезд на препятствие. В результате ДТП водитель пострадал и с телесными повреждениями был госпитализирован, пассажир автомобиля от полученных травм скончался.На 238-м километре автодороги М4 «Дон» водитель автомобиля «Нива Шевроле» совершил столкновение с автомобилем «Деу Нексия». В результате ДТП медицинская помощь потребовалась водителю и пассажиру «Нивы».В Туле на улице Советской возле дома №69 автоледи за рулём «Фольксваген Джетта» совершила наезд на пожилую женщину, которая шла от остановки к трамваю. В результате ДТП пешехода с различными травмами госпитализировали, сообщили вотделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.

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