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26.03.2018 12:51 Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове Вести-Тула





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«Гибель людей, в том числе детей – невосполнимая утрата. Глубоко соболезную всем, кто потерял своих родных и близких. Желаю им стойкости и мужества в этот тяжелый час. А пострадавшим - скорейшего выздоровления», - подчеркнул глава региона.





Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким погибших в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, где 25 марта 2018 года произошел крупный пожар. Огнем оказалось охвачено помещение площадью 1600 квадратных метров. По последним данным, в результате происшествия погибли 64 человека.«Гибель людей, в том числе детей – невосполнимая утрата. Глубоко соболезную всем, кто потерял своих родных и близких. Желаю им стойкости и мужества в этот тяжелый час. А пострадавшим - скорейшего выздоровления», - подчеркнул глава региона.

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