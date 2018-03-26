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НОВОСТИ | Общество



26.03.2018 11:57 В Туле подвели итоги народного голосования
Вести-Тула

В Туле подвели итоги народного голосования

| фото |
В региональную программу благоустройства на 2018 год будут включены 13 общественных пространств. Итоги народного голосования по формированию комфортной городской среды, которое состоялось 18 марта, были подведены в атриуме Тульского кремля.

Всего в рейтинговом голосовании приняли участие более 314 тысяч жителей Тульской области из десяти муниципальных образований. В каждом определились победители. Так, в Туле уже в этом году будут обустроены общественные пространства возле главного корпуса Государственного университета и предприятия ТНИТИ.

Как сообщил глава администрации города Тулы Евгений Авилов, «на общественных пространствах по проспекту Ленина и Болдина планируется устройство плиточного покрытия, освещение, удаление и кронирование деревьев, установка лавок и урн, посадка деревьев. Общая стоимость порядка 20 миллионов рублей. Данный проект разрабатывался совместно с КБ «Стрелка».

В сквере ТНИТИ планируются плиточные работы, обустройство освещения, асфальтирование, удаление и кронирование деревьев, установка ограждений, газоны, спортивное оборудование с мягким покрытием, посадка деревьев, установка урон и лавок. Стоимость – более 24 миллионов рублей».
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