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26.03.2018 11:57 В Туле подвели итоги народного голосования Вести-Тула





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Всего в рейтинговом голосовании приняли участие более 314 тысяч жителей Тульской области из десяти муниципальных образований. В каждом определились победители. Так, в Туле уже в этом году будут обустроены общественные пространства возле главного корпуса Государственного университета и предприятия ТНИТИ.



Как сообщил глава администрации города Тулы Евгений Авилов, «на общественных пространствах по проспекту Ленина и Болдина планируется устройство плиточного покрытия, освещение, удаление и кронирование деревьев, установка лавок и урн, посадка деревьев. Общая стоимость порядка 20 миллионов рублей. Данный проект разрабатывался совместно с КБ «Стрелка».



В сквере ТНИТИ планируются плиточные работы, обустройство освещения, асфальтирование, удаление и кронирование деревьев, установка ограждений, газоны, спортивное оборудование с мягким покрытием, посадка деревьев, установка урон и лавок. Стоимость – более 24 миллионов рублей».



В региональную программу благоустройства на 2018 год будут включены 13 общественных пространств. Итоги народного голосования по формированию комфортной городской среды, которое состоялось 18 марта, были подведены в атриуме Тульского кремля.Всего в рейтинговом голосовании приняли участие более 314 тысяч жителей Тульской области из десяти муниципальных образований. В каждом определились победители. Так, в Туле уже в этом году будут обустроены общественные пространства возле главного корпуса Государственного университета и предприятия ТНИТИ.Как сообщил глава администрации города Тулы Евгений Авилов, «на общественных пространствах по проспекту Ленина и Болдина планируется устройство плиточного покрытия, освещение, удаление и кронирование деревьев, установка лавок и урн, посадка деревьев. Общая стоимость порядка 20 миллионов рублей. Данный проект разрабатывался совместно с КБ «Стрелка».В сквере ТНИТИ планируются плиточные работы, обустройство освещения, асфальтирование, удаление и кронирование деревьев, установка ограждений, газоны, спортивное оборудование с мягким покрытием, посадка деревьев, установка урон и лавок. Стоимость – более 24 миллионов рублей».





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