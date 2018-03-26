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26.03.2018 11:31 В Туле наградили отличившихся работников культуры Вести-Тула





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Как заметил губернатор Алексей Дюмин, «Тульская область – это земля талантливых людей. Это я знал из курса истории государства российского, а за два года пребывания на посту губернатора понял, что так есть, так будет всегда. Для нашего региона культура всегда была и остаётся особой сферой – она объединяет общество, служит прочным нравственным фундаментом».



В колонном зале Дворянского собрания прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников культуры. Губернатор Алексей Дюмин поздравил собравшихся с профессиональным праздником. Глава региона отметил, что культура даёт обществу прочный нравственный фундамент, объединяет людей, воспитывает уважение друг к другу. Отличившимся работникам были вручены медали, почётные грамоты и благодарности.Как заметил губернатор Алексей Дюмин, «Тульская область – это земля талантливых людей. Это я знал из курса истории государства российского, а за два года пребывания на посту губернатора понял, что так есть, так будет всегда. Для нашего региона культура всегда была и остаётся особой сферой – она объединяет общество, служит прочным нравственным фундаментом».





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