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НОВОСТИ | Общество



23.03.2018 18:29 В Туле обсудили вопросы безопасности железнодорожных переходов
"Вести-Тула"



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Железнодорожные переходы должны быть безопасными! Сегодня этот посыл стал ключевым на встрече губернатора Алексея Дюмина и заместителя начальника Московской железной дороги по Тульскому территориальному управлению. В первую очередь, глава региона поинтересовался у Александра Потапенко, как продвигается работа по двум травмоопасным железнодорожным переходам в Щекинском районе.

Александр Потапенко сообщил, что вопросы безопасности граждан на объектах железнодорожного транспорта и железнодорожных путях находятся в центре внимания. Работа по обустройству одного из двух переходов в Щекино началась в прошлом году. Сметная стоимость составила более 10 млн. рублей. В середине февраля этого года были завершены строительные работы. Осталось установить наружное освещение, уложить брусчатку, смонтировать световую и звуковую сигнализации. Второй переезд в Щекино также внесен в программу РЖД, разрабатывается проект.

Глава региона поручил министру транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиону Дуднику по завершении работ проинспектировать объект совместно с руководством филиала ОАО «Российские железные дороги» и с жителями.

Губернатор подчеркнул, что это не единственные переходы в Тульской области, которые требуют обустройства для повышения безопасности.
«Необходимо провести мониторинг переходов, выявить наиболее опасные и включить их в программу РЖД. Наша с вами первоочередная задача - безопасность граждан. Этому вопросу важно уделить особое внимание», — сказал Алексей Дюмин.
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