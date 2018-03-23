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23.03.2018 17:51 Туляки смогут внести свои предложения по празднованию Дня Победы "Вести-Тула"





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Предложения по празднованию Дня Победы от жителей министерство культуры планирует принимать с 10 апреля. После обсуждения они могут быть включены в общий план праздничных мероприятий.





Около 1100 человек примут участие в Параде Победы в городе-герое Туле 9 мая. По площади Ленина пройдут барабанщики Тульского суворовского военного училища, кадеты, юнармейцы, женщины-военнослужащие. Будет представлена и военная техника. Даты проведения репетиций парада уже определены.Предложения по празднованию Дня Победы от жителей министерство культуры планирует принимать с 10 апреля. После обсуждения они могут быть включены в общий план праздничных мероприятий.

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