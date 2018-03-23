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23.03.2018 17:28 Тула встретит участников ежегодного турнира по бальным танцам «Лидер-2018» "Вести-Тула"





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А во второй половине дня в борьбу за награды вступят опытные танцоры. По традиции, вечернее отделение будет самым ярким и красочным. Зрители смогут оценить и мастерство участников, и замечательные костюмы, без которых немыслимо это зажигательное шоу на танцполе.



Как рассказала руководитель танцевально-спортивного клуба «Лидер», «…ожидаются участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Владивостока и других регионов. Возраст участников – от трех лет и старше. В рамках турнира пройдет открытое первенство Тулы по разным программам».



Всего ожидается около восьмисот участников. Так что хозяева турнира и все представители тульской региональной федерации бального танца активно готовятся к борьбе за награды. Отметим, что победители и призёры открытого первенства Тулы в своих категориях помимо наград получают и спортивные разряды.



Уже в это воскресенье, Тула будет встречать участников ежегодного российского турнира по бальным танцам «Лидер-2018». Уже в 9 утра на паркет арены «Новое поколение» выйдут начинающие спортсмены, делающие первые шаги в этом популярном, зрелищном виде спорта. Для многих из них это первый турнир такого уровня.А во второй половине дня в борьбу за награды вступят опытные танцоры. По традиции, вечернее отделение будет самым ярким и красочным. Зрители смогут оценить и мастерство участников, и замечательные костюмы, без которых немыслимо это зажигательное шоу на танцполе.Как рассказала руководитель танцевально-спортивного клуба «Лидер», «…ожидаются участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Владивостока и других регионов. Возраст участников – от трех лет и старше. В рамках турнира пройдет открытое первенство Тулы по разным программам».Всего ожидается около восьмисот участников. Так что хозяева турнира и все представители тульской региональной федерации бального танца активно готовятся к борьбе за награды. Отметим, что победители и призёры открытого первенства Тулы в своих категориях помимо наград получают и спортивные разряды.













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