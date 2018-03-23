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НОВОСТИ | Общество



23.03.2018 16:07 Французские школьники приехали по обмену в Тулу
"Вести-Тула"



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Приключения французов в Туле! Уже неделю в нашем регионе гостят школьники из Франции, приехавшие по обмену из города Реймс. Их знакомство с Россией и в том числе с нашим городом проходит под руководством школьников и преподавателей гимназии № 30 областной столицы.

Стоит заметить, что вот уже несколько десятилетий это учебное заведение проводит подобные обмены с французскими лицеями. Школьники двух стран совершенствуют изучаемые ими языки в контакте с его прямыми носителями.

«Язык - это средство общения. – Говорит заместитель директора Центра образования Гимназия №30 Владимир Горохов. – Когда учащиеся общаются со своими сверстниками из других стран, то им на практике приходится применять все те знания, которые они получили. Это очень важно и поэтому мы стараемся поддерживать обмены ежегодно. У нас два направления сотрудничества: Париж и Реймс. Результатами обменов являются совместные проекты. Подписана хартия с посольством Франции в России. наши учащиеся с 8 класса считаются учащимися двуязычных отделений».
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