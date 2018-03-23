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23.03.2018 15:40 Здание экзотариума в Центральном парке Тулы откроется осенью "Вести-Тула"





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Как рассказал министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, «…губернатор Тульской области Алексей Дюмин держит на личном контроле строительство экзотариума. Необходимо, чтобы музей не только был вовремя открыт, но и чтобы он соответствовал всем требованиям. В том, числе он будет доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого уже приобретены специальные лифты и подъемники. Выделены помещения, где будут заниматься дети-инвалиды».



Тульский зооэкзотариум отпразднует новоселье уже этой осенью. Строительство нового здания зоопарка рептилий полным ходом идёт на территории Центрального парка. По словам подрядчика, все работы осуществляются в соответствии с графиком, и экзотариум будет готов распахнуть свои двери для посетителей уже в сентябре этого года. Тульский экзотариум будет уникальным не только по своей конструкции, но и по составу животных.Как рассказал министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, «…губернатор Тульской области Алексей Дюмин держит на личном контроле строительство экзотариума. Необходимо, чтобы музей не только был вовремя открыт, но и чтобы он соответствовал всем требованиям. В том, числе он будет доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого уже приобретены специальные лифты и подъемники. Выделены помещения, где будут заниматься дети-инвалиды».











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