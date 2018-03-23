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НОВОСТИ | Общество



23.03.2018 14:53 На тульских улицах скоро появится переоборудованная коммунальная техника
Вести-Тула

На тульских улицах скоро появится переоборудованная коммунальная техника

| фото |
В администрации Тулы подведены предварительные итоги зимней уборки. Так, за эту зиму вывезено более 260 тысяч кубометров снега. На обработку территорий израсходовано 48 тысяч тонн песчано-соляной смеси, свыше 8000 тонн реагента. Еще 160 тонн чистой соли было использовано на обработку локальных участков при проведении ремонтных работ в коммунальной сфере. Уже началась подготовка коммунальной техники к работе в весенне-летний период.

Как рассказал первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин, «приступаем к переоборудованию техники для работы в летних условиях. По графику к 7 апреля у нас 23 комбинированные дорожные машины будут переоборудованы под поливомоечные, чтобы не было пыли на улицах. К работе готовы шесть машин, которые собирают смет и пыль – они крепятся сзади к «КамАЗам». Две такие машины будут приобретены в лизинг в течение двух-трех недель».
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