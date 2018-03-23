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НОВОСТИ | Общество



23.03.2018 12:57 В Тульской области могут создать совет, который поможет детям при разводе родителей
Вести-Тула

В Тульской области могут создать совет, который поможет детям при разводе родителей

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Тульских детей от вредных сайтов защищает кибердружина. Уполномоченный по правам ребёнка региона Наталия Зыкова доложила губернатору о том, как в Тульской области обеспечена безопасность подрастающего поколения. Большая работа в регионе проделана по проекту «Безопасное детство».

Это целый комплекс мероприятий, призванный защитить ребёнка во всех сферах - на улице, в школе и, разумеется, в интернете. Ещё одной важной темой стало обсуждение проблемных вопросов, возникающих при расторжении браков в семьях, где есть дети.

«На прошлой встрече я давал поручение проработать вопрос внедрения процедуры медиации при расторжении брака семей с детьми. На какой стадии работа?» - поинтересовался губернатор Алексей Дюмин.

По словам уполномоченного по правам ребёнка в Тульской области Наталии Зыковой, «помощь родителям нужна как на досудебной стадии, так и в процессе самих судов. Это возможно только при тесном взаимодействии и с судейским сообществом, и с органами исполнительной власти. Я предлагаю создать координационный совет, который помог бы объединить усилия всех структур, готовых этим заниматься».
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