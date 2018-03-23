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НОВОСТИ | Общество



23.03.2018 11:25 «Доктор цирк» пригласил особых детей на терапию
Татьяна Смирнова

«Доктор цирк» пригласил особых детей на терапию

| фото |
Дельфино-, иппотерапия и даже клоунотерапия. Артисты цирка тоже лечат. Каждый по-своему. Уже несколько лет подряд в рамках социальной акции «Доктор цирк» на тульском манеже проходят представления для особых детей и воспитанников соцучреждений.

В этот раз особенное представление подготовили артисты цирковой программы «Тропик-шоу». Тихая музыка, никаких ярких костюмов и макияжа, спокойный свет. Все это для того, чтобы дети не испугались и получили от представления только положительные эмоции.

«Немножко было трудно, но мы старались сделать всё возможное, чтобы было не шумно, клоуны не кричали, музыка не гремела», - рассказал художественный руководитель цирковой программы «Тропик-шоу», дрессировщик Тигран Акопян.

Глядя на восторженные глаза детей, их улыбки и эмоции вывод только один - «Доктор цирк» сегодня потрудился на славу. Терапия прошла успешно.
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