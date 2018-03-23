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23.03.2018 10:29 В День хоккея в новомосковскую школу приехал легендарный Вячеслав Быков Алексей Ерёмин





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Учитывая, что в школе уже несколько лет организованы спортивные классы для юных спортсменов хоккейного клуба «Виктория» было решено дать старт новой традиции – ежегодно отмечать День хоккея. Таким образом в школе пропагандируют здоровый образ жизни, стимулируя к занятиям спортом не только хоккейные классы, но и всех учеников.



По словам пятикратного чемпиона мира, двукратного олимпийского чемпиона, заслуженного тренера России Вячеслава Быкова, «наша задача – сделать правильные шаги в правильном направлении и построить хорошую базу, чтобы этот вид спорта получил и популярность, и хорошее развитие. Олимпийские медали мы завоевали, теперь нужно готовить новое поколение».



Второй частью Дня хоккея стала серия открытых уроков в спортивных классах по основным предметам ЕГЭ, чтобы гости праздника убедились в том, что дети гармонично совмещают обучение в школе и спортивные тренировки.



В 25-й школе Новомосковска состоялся настоящий праздник для детей и родителей – здесь прошёл первый День хоккея. Начало года было ознаменовано великим достижением российских хоккеистов – «Красной машины» - победой на зимней Олимпиаде-2018.Учитывая, что в школе уже несколько лет организованы спортивные классы для юных спортсменов хоккейного клуба «Виктория» было решено дать старт новой традиции – ежегодно отмечать День хоккея. Таким образом в школе пропагандируют здоровый образ жизни, стимулируя к занятиям спортом не только хоккейные классы, но и всех учеников.По словам пятикратного чемпиона мира, двукратного олимпийского чемпиона, заслуженного тренера России Вячеслава Быкова, «наша задача – сделать правильные шаги в правильном направлении и построить хорошую базу, чтобы этот вид спорта получил и популярность, и хорошее развитие. Олимпийские медали мы завоевали, теперь нужно готовить новое поколение».Второй частью Дня хоккея стала серия открытых уроков в спортивных классах по основным предметам ЕГЭ, чтобы гости праздника убедились в том, что дети гармонично совмещают обучение в школе и спортивные тренировки.





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