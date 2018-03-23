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23.03.2018 09:31 В Тульской области без спешки подводят итоги народного голосования Татьяна Смирнова





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В областном центре на суд тулякам было представлено 10 общественных пространств. На многих сейчас картина малопривлекательная, а ведь каждый день здесь гуляют и просто проходят мимо тысячи туляков. Разработанные дизайн-проекты в корне меняют облик общественных пространств, к примеру, близ Московского вокзала, Молодежного бульвара в Заречье, Кировского сквера в Пролетарском округе, площади Победы.



Как рассказал первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин, «общий бюджет – 50 миллионов рублей. Всё зависит от того, какие пространства выберут жители: пять-шесть недорогих или два-три крупных».



В прошлом году в программе «Формирование комфортной городской среды» приняли участие девять муниципальных образований. Было благоустроено 239 общественных пространств, включая дворы, парки, скверы.



По словам заместителя министра строительства и ЖКХ Тульской области Олега Дючкова, «важным фактором является активное участие жителей на всех этапах: выбора пространства, благоустройства, использования пространства».



По поручению президента Владимира Путина и под личным контролем губернатора Алексея Дюмина пустовать общественным пространствам, благоустроенным по программе «Формирование комфортной городской среды», не дают. В рамках проекта на общественных территориях организовываются праздничные гуляния. Зимний фестиваль «Выходи гулять» стал одним из самых массовых.



Федеральная инициатива входит в число приоритетных. Предполагается, что в ближайшие пять лет будут капитально отремонтированы наиболее популярные у жителей места отдыха. Главное - самим людям быть активными. Голосование – один из способов высказать свое мнение.



О том, какие именно парки и скверы будут благоустроены в этом году, вскоре узнают все жители области. Подсчёт голосов – в самом разгаре. Кстати, общественные пространства, не сумевшие пробиться в лидеры, но по которым проведена большая работа вплоть до составления дизайн-проектов, забыты не будут.



«Скорее всего, в следующем году с ними будем продолжать работу. Некоторые дизайн-проекты пересмотрим в лучшую сторону», - обещает начальник Управления по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации Алексина Артур Пепанян.



Голосование состоялось более чем на 400 счётных участках. По предварительным данным, в опросе приняли участие свыше 305 тысяч человек, в том числе в Туле – 132 тысячи. Выбор для благоустройства своей малой родины многие приходили делать целыми семьями.



Вопросы, касающиеся каждого! В 10 муниципальных образованиях региона жители помимо выбора главы государства участвовали в рейтинговом голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды». Из 55 общественных пространств, предложенных к благоустройству в 2018 году, жители выбирали наиболее значимые, на их взгляд.В областном центре на суд тулякам было представлено 10 общественных пространств. На многих сейчас картина малопривлекательная, а ведь каждый день здесь гуляют и просто проходят мимо тысячи туляков. Разработанные дизайн-проекты в корне меняют облик общественных пространств, к примеру, близ Московского вокзала, Молодежного бульвара в Заречье, Кировского сквера в Пролетарском округе, площади Победы.Как рассказал первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин, «общий бюджет – 50 миллионов рублей. Всё зависит от того, какие пространства выберут жители: пять-шесть недорогих или два-три крупных».В прошлом году в программе «Формирование комфортной городской среды» приняли участие девять муниципальных образований. Было благоустроено 239 общественных пространств, включая дворы, парки, скверы.По словам заместителя министра строительства и ЖКХ Тульской области Олега Дючкова, «важным фактором является активное участие жителей на всех этапах: выбора пространства, благоустройства, использования пространства».По поручению президента Владимира Путина и под личным контролем губернатора Алексея Дюмина пустовать общественным пространствам, благоустроенным по программе «Формирование комфортной городской среды», не дают. В рамках проекта на общественных территориях организовываются праздничные гуляния. Зимний фестиваль «Выходи гулять» стал одним из самых массовых.Федеральная инициатива входит в число приоритетных. Предполагается, что в ближайшие пять лет будут капитально отремонтированы наиболее популярные у жителей места отдыха. Главное - самим людям быть активными. Голосование – один из способов высказать свое мнение.О том, какие именно парки и скверы будут благоустроены в этом году, вскоре узнают все жители области. Подсчёт голосов – в самом разгаре. Кстати, общественные пространства, не сумевшие пробиться в лидеры, но по которым проведена большая работа вплоть до составления дизайн-проектов, забыты не будут.«Скорее всего, в следующем году с ними будем продолжать работу. Некоторые дизайн-проекты пересмотрим в лучшую сторону», - обещает начальник Управления по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации Алексина Артур Пепанян.Голосование состоялось более чем на 400 счётных участках. По предварительным данным, в опросе приняли участие свыше 305 тысяч человек, в том числе в Туле – 132 тысячи. Выбор для благоустройства своей малой родины многие приходили делать целыми семьями.





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