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22.03.2018 19:40 Столичные жители познакомятся с грандиозным тульским проектом «Россия. Третий путь» Вести-Тула





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Проект стал международным. Только в прошлом году работы прислали участники из 50 регионов России, из Армении, Белоруссии, Казахстана, Литвы, Молдовы, Украины, Эстонии, а также из Брунея, Индии, Ирана, Китая, Македонии, Мексики, Польши, Словакии, США, Турции, Эквадора и Японии.



Как рассказал член Союза художников России, руководитель международного проекта «Россия. Третий путь» Сергей Дорогань, «мы говорим об идее патриотизма, но затрагиваем глобальные гуманистические темы. Многие зарубежные авторы обращаются к теме экологии. Как ни тривиально звучит, популярна тема дружбы народов, взаимопонимания. Мир сейчас неспокоен. Больше всего работ посвящены России, в 2017 году у нас была тема провинции».



Столичные жители познакомятся с грандиозным тульским проектом. Сегодня в выставочном зале Московского союза художников открылась выставка плакатов, присланных на конкурс «Россия. Третий путь». Посетители познакомятся с 170 произведениями.Проект стал международным. Только в прошлом году работы прислали участники из 50 регионов России, из Армении, Белоруссии, Казахстана, Литвы, Молдовы, Украины, Эстонии, а также из Брунея, Индии, Ирана, Китая, Македонии, Мексики, Польши, Словакии, США, Турции, Эквадора и Японии.Как рассказал член Союза художников России, руководитель международного проекта «Россия. Третий путь» Сергей Дорогань, «мы говорим об идее патриотизма, но затрагиваем глобальные гуманистические темы. Многие зарубежные авторы обращаются к теме экологии. Как ни тривиально звучит, популярна тема дружбы народов, взаимопонимания. Мир сейчас неспокоен. Больше всего работ посвящены России, в 2017 году у нас была тема провинции».





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