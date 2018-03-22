Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Ветхая культура:
Гром грянул
Матвей:
Путь к жизни
Щелкунчик:
XVIII телеконкурс


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



22.03.2018 19:16 В Туле открылся Второй всероссийский фестиваль клубов «Учитель года»
Вести-Тула

В Туле открылся Второй всероссийский фестиваль клубов «Учитель года»

| фото |
«Российское учительство: новые знания, новые открытия» - под таким лозунгом в Туле сегодня открылся Второй всероссийский фестиваль клубов «Учитель года». В этот раз в нём участвуют представители клубов 21-го субъекта Российской Федерации, а также независимого педагогического издания «Учительская газета», Министерства образования и науки страны. Церемония открытия фестиваля проходила в здании Тульского музея оружия.

«2018 год объявлен в Тульской области Годом образования и новых знаний. В нашем регионе мы инвестируем в подрастающее поколение, делаем акцент на внедрение современных технологий в процесс обучения, создаём условия для эффективной работы учителей», - отметила в своём выступлении заместитель председателя Правительства Тульской области Марина Левина.

К собравшимся обратилась министр образования региона Оксана Осташко: «Любимые мои педагоги, я рада вас приветствовать на Тульской земле! Мне очень приятно, что во второй раз мы проводим большой фестиваль и он получает популярность в городах и областях нашей большой России. Нам нужно идти вперёд и ставить для себя амбициозные цели и задачи».

Не обошлось без награждений. Благодарностями губернатора отметили проявивших себя педагогов и работников сферы образования Тульской области. Дипломы получили победители регионального конкурса профмастерства на лучшую программу спецкурсов по изучению иностранных языков и даже дети - победители областных конкурсов и олимпиад.

В процессе фестиваля будут проходить мастер-классы представителей клубов, творческие вечера, педагогический микс «Топ открытий». Фестиваль - площадка для обмена опытом и знаниями. Сегодня участники выступили с творческой презентацией клубов «Учитель года». Тульская область удивила гостей.

Представитель клуба «Учитель года» Тульской области Марина Братчикова: «Мы очень рады приветствовать на Тульской земле так много наших единомышленников и коллег. Для Тулы это очень важно. Мы здесь для того, чтобы обменяться опытом, поделиться новаторскими идеями».

Представитель клуба «Учитель года» Ленинградской области Елена Жилинская: «Я преподаю и английский язык, и немецкий язык. Сейчас у нас в лицее апробируется мобильная электронная школа. Дети видят, что Интернет – это не только развлечение, но и обучение».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .