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22.03.2018 19:16 В Туле открылся Второй всероссийский фестиваль клубов «Учитель года» Вести-Тула





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«2018 год объявлен в Тульской области Годом образования и новых знаний. В нашем регионе мы инвестируем в подрастающее поколение, делаем акцент на внедрение современных технологий в процесс обучения, создаём условия для эффективной работы учителей», - отметила в своём выступлении заместитель председателя Правительства Тульской области Марина Левина.



К собравшимся обратилась министр образования региона Оксана Осташко: «Любимые мои педагоги, я рада вас приветствовать на Тульской земле! Мне очень приятно, что во второй раз мы проводим большой фестиваль и он получает популярность в городах и областях нашей большой России. Нам нужно идти вперёд и ставить для себя амбициозные цели и задачи».



Не обошлось без награждений. Благодарностями губернатора отметили проявивших себя педагогов и работников сферы образования Тульской области. Дипломы получили победители регионального конкурса профмастерства на лучшую программу спецкурсов по изучению иностранных языков и даже дети - победители областных конкурсов и олимпиад.



В процессе фестиваля будут проходить мастер-классы представителей клубов, творческие вечера, педагогический микс «Топ открытий». Фестиваль - площадка для обмена опытом и знаниями. Сегодня участники выступили с творческой презентацией клубов «Учитель года». Тульская область удивила гостей.



Представитель клуба «Учитель года» Тульской области Марина Братчикова: «Мы очень рады приветствовать на Тульской земле так много наших единомышленников и коллег. Для Тулы это очень важно. Мы здесь для того, чтобы обменяться опытом, поделиться новаторскими идеями».



Представитель клуба «Учитель года» Ленинградской области Елена Жилинская: «Я преподаю и английский язык, и немецкий язык. Сейчас у нас в лицее апробируется мобильная электронная школа. Дети видят, что Интернет – это не только развлечение, но и обучение».



«Российское учительство: новые знания, новые открытия» - под таким лозунгом в Туле сегодня открылся Второй всероссийский фестиваль клубов «Учитель года». В этот раз в нём участвуют представители клубов 21-го субъекта Российской Федерации, а также независимого педагогического издания «Учительская газета», Министерства образования и науки страны. Церемония открытия фестиваля проходила в здании Тульского музея оружия.«2018 год объявлен в Тульской области Годом образования и новых знаний. В нашем регионе мы инвестируем в подрастающее поколение, делаем акцент на внедрение современных технологий в процесс обучения, создаём условия для эффективной работы учителей», - отметила в своём выступлении заместитель председателя Правительства Тульской области Марина Левина.К собравшимся обратилась министр образования региона Оксана Осташко: «Любимые мои педагоги, я рада вас приветствовать на Тульской земле! Мне очень приятно, что во второй раз мы проводим большой фестиваль и он получает популярность в городах и областях нашей большой России. Нам нужно идти вперёд и ставить для себя амбициозные цели и задачи».Не обошлось без награждений. Благодарностями губернатора отметили проявивших себя педагогов и работников сферы образования Тульской области. Дипломы получили победители регионального конкурса профмастерства на лучшую программу спецкурсов по изучению иностранных языков и даже дети - победители областных конкурсов и олимпиад.В процессе фестиваля будут проходить мастер-классы представителей клубов, творческие вечера, педагогический микс «Топ открытий». Фестиваль - площадка для обмена опытом и знаниями. Сегодня участники выступили с творческой презентацией клубов «Учитель года». Тульская область удивила гостей.Представитель клуба «Учитель года» Тульской области Марина Братчикова: «Мы очень рады приветствовать на Тульской земле так много наших единомышленников и коллег. Для Тулы это очень важно. Мы здесь для того, чтобы обменяться опытом, поделиться новаторскими идеями».Представитель клуба «Учитель года» Ленинградской области Елена Жилинская: «Я преподаю и английский язык, и немецкий язык. Сейчас у нас в лицее апробируется мобильная электронная школа. Дети видят, что Интернет – это не только развлечение, но и обучение».





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