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НОВОСТИ | Общество



22.03.2018 18:49 Продавец дома в Ясногорске обманул многодетную семью
Вести-Тула

Выяснилось, что дом не кирпичный, а обложен кирпичом

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Отец восьми детей из Ясногорска, сам того не зная, инициировал пересмотр некоторых важнейших документов. Произошло это сегодня на личном приёме граждан, который проводил глава региона Алексей Дюмин. Азат Ханнанов рассказал губернатору о том, что дом, купленный им на выделенную по закону субсидию, был построен не из того материала, о котором говорил продавец, но выяснилось это только через несколько недель после покупки.

«Азат Маратович, когда покупал этот дом, думал, что этот дом полностью кирпичный. Потом выяснилось, что дом не кирпичный, а обложен кирпичом», - пояснил губернатор Алексей Дюмин.

«Я был вынужден отказаться из-за того, что жилье не соответствовало тому, что говорил продавец. Нас направили в суд, но я хотел бы решить всё без суда», - рассказал Азат Ханнанов.

С продавцом, который вв1л всех в заблуждение, многодетный отец попросил правительство не расплачиваться. Он готов поменять жильё, вот только субсидия считается уже выплаченной, и второй раз ему не положена. Коллизию, из-за которой семья из 10 человек может остаться и без денег, и без нормального дома, глава региона поручил исправить.

Как сказал министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов, «мы предлагаем учитывать такую единичную ситуацию, когда договор купли-продажи расторгнут по решению суда, внести изменения в наше постановление правительства».

«Приступайте к реализации всех мероприятий, чтобы Азат Маратович был удовлетворён», - отреагировал губернатор.














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