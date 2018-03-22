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22.03.2018 18:16 Готовь телегу зимой: в Туле переоборудуют уборочную технику Вести-Тула





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Особенно много жалоб от туляков поступает на уборку дворовых территорий и второстепенных дорог. Главные городские магистрали находятся в удовлетворительном состоянии.



Как сообщил первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин, «неожиданностью это не стало, всё прогнозируемо. «Спецавтохозяйство» вывело необходимую технику и привело к утру все дороги в надлежащее состояние. Зима подзатянулась, но со следующей неделе должны начаться положительные температуры, поэтому приступаем к переоборудованию техники для работы в летних условиях».



Весна ведёт себя совершенно не по сезону. Конец марта напоминает больше предновогоднюю пору. Последствия снегопада убирают с городских магистралей и тротуаров свыше ста единиц техники и 140 человек. Однако справляются с этим хорошо далеко не везде.Особенно много жалоб от туляков поступает на уборку дворовых территорий и второстепенных дорог. Главные городские магистрали находятся в удовлетворительном состоянии.Как сообщил первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин, «неожиданностью это не стало, всё прогнозируемо. «Спецавтохозяйство» вывело необходимую технику и привело к утру все дороги в надлежащее состояние. Зима подзатянулась, но со следующей неделе должны начаться положительные температуры, поэтому приступаем к переоборудованию техники для работы в летних условиях».





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