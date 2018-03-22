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|22.03.2018 16:24 Новый вид мошенничества: тулякам предлагают компенсации
|Вести-Тула
«Вам положена компенсация». Продвинутые махинаторы теперь не воруют кредитные карты, они звонят, представляясь сотрудниками Банка России, прокуратуры, суда и прочих структур и сообщают «радостную» новость о праве на компенсацию.
Есть, правда, одно «но»: для ее получения необходимо оплатить комиссию за перевод денег. Об этом новом способе мошенничества предупреждают специалисты областного подразделения Банка России. Будьте бдительны!
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