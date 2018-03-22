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22.03.2018 16:24 Новый вид мошенничества: тулякам предлагают компенсации Вести-Тула





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Есть, правда, одно «но»: для ее получения необходимо оплатить комиссию за перевод денег. Об этом новом способе мошенничества предупреждают специалисты областного подразделения Банка России. Будьте бдительны!







«Вам положена компенсация». Продвинутые махинаторы теперь не воруют кредитные карты, они звонят, представляясь сотрудниками Банка России, прокуратуры, суда и прочих структур и сообщают «радостную» новость о праве на компенсацию.Есть, правда, одно «но»: для ее получения необходимо оплатить комиссию за перевод денег. Об этом новом способе мошенничества предупреждают специалисты областного подразделения Банка России. Будьте бдительны!

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