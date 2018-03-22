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22.03.2018 16:13 Фотоработы туляков попали на выставку в аэропорту «Внуково» Вести-Тула





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А это - «Стрела заката» туляка Алексея Горохова. Участниками всероссийского фотопроекта «Путешествуйте дома. Весна», призванного привлечь внимание любителей путешествовать к внутреннему туризму, стали 13 регионов России. Тула - в их числе.





Дальние страны привлекают нас не только комфортным отдыхом, но и отличными от российских красотами, к которым наш глаз привык и зачастую их явно недооценивает. Между тем, можно сказать, у нас под носом находится тульская Швейцария. Такой её увидел Андрей Колобов. Его работа представлена на выставке в аэропорту «Внуково».А это - «Стрела заката» туляка Алексея Горохова. Участниками всероссийского фотопроекта «Путешествуйте дома. Весна», призванного привлечь внимание любителей путешествовать к внутреннему туризму, стали 13 регионов России. Тула - в их числе.

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