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22.03.2018 15:56 Тульский Минздрав подтвердил смерть 7-летнего школьника от гриппа Вести-Тула





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Направлены письма руководителям крупных промышленных предприятий, предприятий торговли с рекомендациями о проведении противоэпидемических мероприятий. Тем временем, Минздрав Тульской области подтвердил смерть семилетнего школьника в результате заболевания гриппом.



Как сообщила директор Департамента здравоохранения региона Елена Дурнова, «ребёнок не был привит от гриппа. У него была тяжёлая патология, которая поспособствовала развитию тяжёлых осложнений. За ребёнка, который находился в Тульской областной детской клинической больнице, боролись до конца, но он скончался. Я ещё раз хочу призвать всех к тому, что самая эффективная мера профилактики гриппа – это вакцинация».



Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщило о том, что в связи с превышением эпидемического порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе введены дополнительные противоэпидемические мероприятия. Образовательным учреждениям рекомендовано перенести весенние каникулы.Направлены письма руководителям крупных промышленных предприятий, предприятий торговли с рекомендациями о проведении противоэпидемических мероприятий. Тем временем, Минздрав Тульской области подтвердил смерть семилетнего школьника в результате заболевания гриппом.Как сообщила директор Департамента здравоохранения региона Елена Дурнова, «ребёнок не был привит от гриппа. У него была тяжёлая патология, которая поспособствовала развитию тяжёлых осложнений. За ребёнка, который находился в Тульской областной детской клинической больнице, боролись до конца, но он скончался. Я ещё раз хочу призвать всех к тому, что самая эффективная мера профилактики гриппа – это вакцинация».





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