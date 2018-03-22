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НОВОСТИ | Общество



22.03.2018 12:33 Налоговики откроют двери для туляков
"Вести-Тула"



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Завтра и в субботу во всех налоговых органах Тульской области пройдут «Дни открытых дверей». Все желающие смогут не только узнать о порядке и сроках декларирования доходов за 2017-ый год, но и получить практическую помощь в заполнении декларации по форме 3-НДФЛ.

Налоговые органы приглашают туляков в пятницу с 9-ти часов утра и до 8-ми часов вечера. А в субботу - с 10-ти до 15-ти. Ну а об итогах декларационной кампании прошлого года в прямом эфире программы «Вести-Тула» на телеканале «Россия 24» рассказал заместитель руководителя УФНС по Тульской области Александр Белишев.

«Если говорить об итогах прошлого года, то по количеству деклараций мы вышли на уровень 2016 года. При этом стоит отметить, что количество людей с доходом более 1 млн. рублей в год в регионе около 6 тысяч. Это на 15% больше, чем в 2016 году. А вот миллиардеров стало меньше: в 2016 году их было четыре человека, а в 2017-ом – два. Это связано с тем, что такие суммы налога получаются при разовых сделках по продаже акций, либо долей участия в организациях», - сообщил Александр Белишев.
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