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22.03.2018 12:16 Тульский художник-авангардист представил свои работы землякам "Вести-Тула"





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Вдохновлённый идеями русского авангарда начала 20-ого столетия, Семёнов создаёт собственные, уникальные работы, главным героем которых является Солнце. Но каждый зритель может трактовать их по-своему. Выставка продлится до 1-ого апреля.







В Выставочном зале на Красноармейском проспекте в семь часов вечера откроется ретроспективная выставка тульского художника-авангардиста Павла Семёнова «Проявление чувств, такта и меры».Вдохновлённый идеями русского авангарда начала 20-ого столетия, Семёнов создаёт собственные, уникальные работы, главным героем которых является Солнце. Но каждый зритель может трактовать их по-своему. Выставка продлится до 1-ого апреля.

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