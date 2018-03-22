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22.03.2018 12:06 На трассе М-2 «Крым» столкнулись пять автомобилей "Вести-Тула"





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В этот же денно на 14-ом километре автодороги «Кимовск – Епифань – Куликово поле – Кресты», молодой человек 1998 года рождения, находившийся за рулем автомобиля «Лада Гранта», предположительно не справился с управлением и совершил съезд с дороги. В результате ДТП водитель с телесными повреждениями был госпитализирован в медицинское учреждение.





Пять машин: три легковых иномарки и два грузовика столкнулись накануне вечером на 183-м километре федеральной трассы М-2 «Крым». Как сообщают в УМВД России по Тульской области, в ДТП пострадали два человека.В этот же денно на 14-ом километре автодороги «Кимовск – Епифань – Куликово поле – Кресты», молодой человек 1998 года рождения, находившийся за рулем автомобиля «Лада Гранта», предположительно не справился с управлением и совершил съезд с дороги. В результате ДТП водитель с телесными повреждениями был госпитализирован в медицинское учреждение.

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