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НОВОСТИ | Общество



22.03.2018 11:29 Жители Пролетарского округа Тулы вышли на защиту своего двора
Алексей Еремин



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Жители дома, что на улице Кирова в областном центре, живой стеной встали на защиту своего детского городка. Разбирать площадку начали с раннего утра, между рабочими и туляками, по их словам, завязалась потасовка. По этому случаю даже вызвали сотрудников полиции, но остановить демонтаж им так и не удалось.

Началась вся эта истории несколько месяцев назад. Напомним, в Пролетарском округе полным ходом идёт строительство автомобильной дороги протяженностью почти километр, которая должна будет соединить улицы Бондаренко и Кирова. И вот пройти она должна прямо под окнами многоэтажки, но не это стало яблоком раздора между администрацией и жителями дома.

По словам жителей, они не против технического прогресса и того, что столь необходимая городу магистраль пройдет около их дома. Но они категорически не согласны с тем, что дорога захватит их придомовую территорию, в том числе территорию детской площадки. Полгода назад, по словам жителей, их заверяли, что придомовой территории строительство дороги не коснётся. «Мы на полгода успокоились. – Рассказывает жительница дома Надежда Малолетова. – Но на прошлой неделе приехала комиссия, и нам сказали, что половину детской площадки у нас отнимут, а часть деревьев срубят».

Детская площадка, как выяснилось, попала в санитарную зону. По словам начальника управления администрации Пролетарского округа города Тулы Сергея Шестакова, «…это вызвано коммуникационными системами, которые там находятся. В зоне дороги есть трубы водоснабжения. Перенести их – дорогое удовольствие». Детскую площадку обещают перенести за дом на территорию, которую обустроят уже в этом году. «Выделено около двух с половиной миллионов рублей на то, чтобы в этом году реализовать программу по благоустройству дворовой территории за этим домом. Кроме того, там появятся парковочные карманы», - говорит Сергей Шестаков.

Но сами жители не в восторге и от этой идеи, ведь по их словам, именно на этой территории проходит теплотрасса, порывы на которой происходят едва ли не каждые полгода. Сегодня в администрации готовы обсудить с жителями и этот вопрос, совместно определив новое место для детского городка. Жителям необходима зона отдыха, а городу транспортная магистраль.
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