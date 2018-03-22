НОВОСТИ | Общество







22.03.2018 10:47 В Тульской области проводятся противоэпидемические мероприятия "Вести-Тула"





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Также проводятся ряд противоэпидемических мероприятий в социальных объектах. Усилен дезинфекционный режим, чаще проводятся влажные уборки и обеззараживание воздуха с помощью бактерицидных ламп, ограничено посещение родственниками пациентов учреждений здравоохранения, установлено ограничение культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях.







По последней информации на сегодня все школы нашего региона прислушались к рекомендациям Роспотребнадзора и отпустили детей на досрочные каникулы, в связи с эпидемией гриппа и ОРВИ.Также проводятся ряд противоэпидемических мероприятий в социальных объектах. Усилен дезинфекционный режим, чаще проводятся влажные уборки и обеззараживание воздуха с помощью бактерицидных ламп, ограничено посещение родственниками пациентов учреждений здравоохранения, установлено ограничение культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях.

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