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22.03.2018 10:30 В регионе будет внедряться система долговременного ухода за пожилыми людьми "Вести-Тула"





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«Что такого особенного делается за рубежом, чего не можем мы с вами. - Говорит директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина. Нужно лишь потратить немножко времени и немножко сил. Если говорить об изменениях, которые будут в государственной системе, то прежде всего это соединение медицинской и социальной помощи, это уточнение какая помощь требуется конкретному человеку в силу его ограниченных возможностей. Чтобы он у нас был максимально самостоятельным и активным».



Кроме Первомайского дома-интерната этот пилотный проект будет реализован еще в пяти подобных учреждениях региона. Начнут сотрудники фонда с того, что попытаются изменить не всегда современное мышление работников социальной сферы.



Можно ли организовать для тульских стариков и инвалидов такой же уход как, например, в Израиле? В федеральном благотворительном фонде «Старость в радость» уверены, что можно и нужно. Накануне его представители провели на базе Первомайского интерната, рабочую встречу с руководством нашего региона, где и обсудили эти вопросы. Тульская область попала в число шести пилотных регионов страны, где будет внедряться система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста.«Что такого особенного делается за рубежом, чего не можем мы с вами. - Говорит директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина. Нужно лишь потратить немножко времени и немножко сил. Если говорить об изменениях, которые будут в государственной системе, то прежде всего это соединение медицинской и социальной помощи, это уточнение какая помощь требуется конкретному человеку в силу его ограниченных возможностей. Чтобы он у нас был максимально самостоятельным и активным».Кроме Первомайского дома-интерната этот пилотный проект будет реализован еще в пяти подобных учреждениях региона. Начнут сотрудники фонда с того, что попытаются изменить не всегда современное мышление работников социальной сферы.









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