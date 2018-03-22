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НОВОСТИ | Общество



22.03.2018 10:30 В регионе будет внедряться система долговременного ухода за пожилыми людьми
"Вести-Тула"



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Можно ли организовать для тульских стариков и инвалидов такой же уход как, например, в Израиле? В федеральном благотворительном фонде «Старость в радость» уверены, что можно и нужно. Накануне его представители провели на базе Первомайского интерната, рабочую встречу с руководством нашего региона, где и обсудили эти вопросы. Тульская область попала в число шести пилотных регионов страны, где будет внедряться система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста.

«Что такого особенного делается за рубежом, чего не можем мы с вами. - Говорит директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина. Нужно лишь потратить немножко времени и немножко сил. Если говорить об изменениях, которые будут в государственной системе, то прежде всего это соединение медицинской и социальной помощи, это уточнение какая помощь требуется конкретному человеку в силу его ограниченных возможностей. Чтобы он у нас был максимально самостоятельным и активным».

Кроме Первомайского дома-интерната этот пилотный проект будет реализован еще в пяти подобных учреждениях региона. Начнут сотрудники фонда с того, что попытаются изменить не всегда современное мышление работников социальной сферы.















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