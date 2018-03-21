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21.03.2018 19:01 В Алексине подвели итоги местного голосования Татьяна Смирнова





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Как сообщил глава МО «Город Алексин» Эдуард Эксаренко, «7010 голосов или 40 процентов от общего числа голосующих – общественное пространство микрорайона Горушки. Из 40 тысяч избирателей проголосовало 17376 человек».



В Алексине рейтинговое голосование проходило по проекту «Формирование комфортной городской среды». На суд местным жителям было представлено пять общественных пространств. Наибольшее количество голосов получил сквер в микрорайоне Горушки. В этом году средства по программе направят на его благоустройство.



Четыре общественных пространства, не сумевшие пробиться в лидеры, но по которым проведена большая работа вплоть до составления дизайн-проектов, забыты не будут.



«Скорее всего, в следующем году с ними будем продолжать работу. Некоторые дизайн-проекты пересмотрим в лучшую сторону», - обещает начальник Управления по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации Алексина Артур Пепанян.



По проекту «Формирование комфортной городской среды» местное голосование проходило в 10 муниципальных образованиях области по ранее отобранным 55 общественным пространствам. О том, какие именно парки и скверы будут благоустроены, вскоре узнают и другие жители области. Плюс будут презентованы туристические логотипы 14 районов, у которых их никогда не было, и озвучено мнение туляков по транспортной стратегии областной столицы. Подсчет голосов вот-вот завершится.



Какие общественные места благоустроить, как будут выглядеть туристические логотипы районов и в каком ключе развивать транспортную стратегию областной столицы? Ответы на эти вопросы получены, счетные комиссии приступили к работе. А в некоторых муниципальных образованиях уже оглашают итоги.Как сообщил глава МО «Город Алексин» Эдуард Эксаренко, «7010 голосов или 40 процентов от общего числа голосующих – общественное пространство микрорайона Горушки. Из 40 тысяч избирателей проголосовало 17376 человек».В Алексине рейтинговое голосование проходило по проекту «Формирование комфортной городской среды». На суд местным жителям было представлено пять общественных пространств. Наибольшее количество голосов получил сквер в микрорайоне Горушки. В этом году средства по программе направят на его благоустройство.Четыре общественных пространства, не сумевшие пробиться в лидеры, но по которым проведена большая работа вплоть до составления дизайн-проектов, забыты не будут.«Скорее всего, в следующем году с ними будем продолжать работу. Некоторые дизайн-проекты пересмотрим в лучшую сторону», - обещает начальник Управления по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации Алексина Артур Пепанян.По проекту «Формирование комфортной городской среды» местное голосование проходило в 10 муниципальных образованиях области по ранее отобранным 55 общественным пространствам. О том, какие именно парки и скверы будут благоустроены, вскоре узнают и другие жители области. Плюс будут презентованы туристические логотипы 14 районов, у которых их никогда не было, и озвучено мнение туляков по транспортной стратегии областной столицы. Подсчет голосов вот-вот завершится.





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