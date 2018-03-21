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|21.03.2018 19:01 В Алексине подвели итоги местного голосования
|Татьяна Смирнова
Какие общественные места благоустроить, как будут выглядеть туристические логотипы районов и в каком ключе развивать транспортную стратегию областной столицы? Ответы на эти вопросы получены, счетные комиссии приступили к работе. А в некоторых муниципальных образованиях уже оглашают итоги.
Как сообщил глава МО «Город Алексин» Эдуард Эксаренко, «7010 голосов или 40 процентов от общего числа голосующих – общественное пространство микрорайона Горушки. Из 40 тысяч избирателей проголосовало 17376 человек».
В Алексине рейтинговое голосование проходило по проекту «Формирование комфортной городской среды». На суд местным жителям было представлено пять общественных пространств. Наибольшее количество голосов получил сквер в микрорайоне Горушки. В этом году средства по программе направят на его благоустройство.
Четыре общественных пространства, не сумевшие пробиться в лидеры, но по которым проведена большая работа вплоть до составления дизайн-проектов, забыты не будут.
«Скорее всего, в следующем году с ними будем продолжать работу. Некоторые дизайн-проекты пересмотрим в лучшую сторону», - обещает начальник Управления по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации Алексина Артур Пепанян.
По проекту «Формирование комфортной городской среды» местное голосование проходило в 10 муниципальных образованиях области по ранее отобранным 55 общественным пространствам. О том, какие именно парки и скверы будут благоустроены, вскоре узнают и другие жители области. Плюс будут презентованы туристические логотипы 14 районов, у которых их никогда не было, и озвучено мнение туляков по транспортной стратегии областной столицы. Подсчет голосов вот-вот завершится.
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