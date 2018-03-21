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21.03.2018 18:35 Тульские росгвардейцы приняли присягу в музее оружия Вести-Тула





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Сейчас на улицах города и области несут службу 36 групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии. С начала года сотрудниками вневедомственной охраны войск национальной гвардии раскрыто 35 преступлений, обнаружено 27 человек, находящихся в розыске.



27 марта в стране будут отмечать День войск национальной гвардии Российской Федерации. Сегодня в Туле в музее оружия новоиспечённые сотрудники ведомства принимали присягу. Здесь же начальник Управления Росгвардии встретился с вдовами, матерями погибших сотрудников и военнослужащих, после чего в Николо-Зарецком храме прошел молебен.Сейчас на улицах города и области несут службу 36 групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии. С начала года сотрудниками вневедомственной охраны войск национальной гвардии раскрыто 35 преступлений, обнаружено 27 человек, находящихся в розыске.

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