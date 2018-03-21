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21.03.2018 18:13 В Донском из-за ДТП без газа остались 30 домов Вести-Тула





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Выяснилось, что легковая машина въехала в опору газовых труб. Без голубого топлива остались 30 домов, в которых проживают 50 человек. Сейчас подача газа уже восстановлена.





Сегодня во второй половине дня на пульт оперативного дежурного регионального управления МЧС поступило сообщение о частичном прекращении газоснабжения в городе Донском. На место выехала оперативная группа для координации восстановительных работ.Выяснилось, что легковая машина въехала в опору газовых труб. Без голубого топлива остались 30 домов, в которых проживают 50 человек. Сейчас подача газа уже восстановлена.

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