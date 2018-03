НОВОСТИ | Общество







В качестве интернет-проектов на конкурс были представлены разработанные сайты или разделы сайтов, сообщества в социальных сетях, приложения для ПК или мобильные приложения и развивающие компьютерные игры. В число финалистов вошло 36 проектов, из которых Жюри конкурса отобрало четыре проекта-победителя. Еще семи проектам было присвоено звание «Лауреат конкурса». Победители и лауреаты конкурса будут награждены дипломами и ценными призами от «Ростелекома».



Партнер конкурса - компания ESET предоставляет дополнительные призы для победителей и лауреатов в номинации «IT-Приложения и игры», которые получат в качестве подарка антивирус ESET NOD32 Smart Security Family на 3 устройства сроком от 1 года до 6 месяцев.



«Сфера образования в России сейчас претерпевает огромные преобразования, немалую роль в которых отводится роли учителя и его способности преподнести свои знания и учебный материал в понятной и, главное, интересной для детей форме. Одним из основных помогающих педагогам инструментов, несомненно, являются IT-технологии, которые открывают учащимся доступ к нетрадиционным источникам информации, повышают эффективность самостоятельной работы, дают совершенно новые возможности для творчества, обретения и закрепления различных профессиональных навыков. Такие технологии не заменят педагога, учебников или класс, но они помогут поставить в центр внимания обучение учащихся, создают новые возможности для развития всей системы образования. Не развитие технологий ради технологий, а использование их для поддержания и развития интереса к знаниям и учебе учащихся. Именно поэтому тема нашего конкурса в этом году была связана именно с IT-технологиями в образовании», - отметила Юлиана Соколенко, заместитель директора департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком».«Моя цель, цель моего сайта - научить детей и как можно больше людей грамотности. Именно Грамотности в IT технологиях, в этой очень быстрой развивающейся отрасли, сверхперспективной для настоящего и будущего. Люди не должны бояться новинок, им это должно нравиться, а для этого нужно обучать с интересом. Когда ты учитель информатики, и идешь по школе, и слышно, как на перемене учителя говорят: «А вот у этого учителя сайт есть, и мой Саша там смотрел, как решать задания к экзаменам. Он сдал информатику на 5, зайдите тоже посмотрите». Вот что я считаю результатом. Мой сайт действительно нужен и он помогает» - сказал Андрей Шнайдер, учитель физики и информатики МБОУ «Подсосновская СОШ», с. Подсосново, Немецкий Национальный район, Алтайский край (лауреат в номинация «IT-Образовательные сайты»).



ПОБЕДИТЕЛИ (1 МЕСТО):

СольФа: музыкальные диктанты по сольфеджио

Автор: Владимир Громадин, преподаватель Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, г. Москва (номинация «IT-Обучающие сайты»)

Химико-биологический профиль: траектория успеха

Авторы: Оксана Сахарова, учитель информатики, и Наталья Разволяева, учитель биологии МБОУ СОШ № 22, г. Южно-Сахалинск (номинация «IT-Исследования»)

Словарный онлайн-диктант для учеников начальных классов

Авторы: Елена Сычева, учитель и Ярослав Зелепухин, ученик 4 «Б» класса; МБОУ СОШ № 8, г. Астрахань (номинация «IT-Приложения и игры»)

Сетевое сообщество «Создание мультимедийного современного урока»

Авторы: Ирина Щукина, учитель информатики, и Мария Гудкова, Вероника Поликанина, Анастасия Сулейманова, Мария Голубева – учащиеся МБОУ «Новосибирская классическая гимназия №17», г. Новосибирск (номинация «IT-Скрайбинг»)



ЛАУРЕАТЫ (2 МЕСТО):

Интерактивная физика

Автор: Дмитрий Блинов, заместитель директора по УВР, учитель физики и информатики МКОУ «Школа-интернат № 15 для детей с ограниченными возможностями здоровья», г. Ижевск, Удмуртская Республика (номинация «IT-Обучающие сайты»)

Виртуальный тур «Цифровой Омутнинск»

Авторы: Виктория Фалалеева, Илья Шуплецов - студенты КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права», г. Омутнинск, Кировская область (номинация «IT-Исследования»)

Информатика ОГЭ

Автор: Игорь Чернов, учитель информатики МБОУ СОШ № 17, г. Чебоксары, Чувашская Республика (номинация «IT-Приложения и игры»

3D практика!

Автор: Ярослав Рябов, учитель ГКОУ РО «Ростовская Санаторная школа-интернат № 28», г. Ростов-на-Дону (номинация «IT-Скрайбинг»)



ЛАУРЕАТЫ (3 МЕСТО):

IT Vолшебники современного мира

Автор: Андрей Шнайдер, учитель физики и информатики МБОУ «Подсосновская СОШ», с. Подсосново, Немецкий Национальный район, Алтайский край (номинация «IT-Образовательные сайты»)

Ледниковый период: выжить и вернуться

Авторы: Полина Борович, учитель информатики и ИКТ; Людмила Кундиус, учитель географии; Алла Догадина, учитель ОБЖ; Ольга Гранич, учитель химии МБОУ СОШ № 14, г. Нижневартовск, ХМАО, Тюменская область (номинация «IT-Исследования»)

Обучающая говорению игра-приложение для детей младшего возраста (на якутском языке)

Автор: Евгений Абрамов, педагог дополнительного образования, и учащиеся Юлиана Колесова, Эрчим Колесовм (озвучка), Афанасий Иванов; МБНОУ «Октемский научно-образовательный центр», Хангаласский улус, Республика Саха (Якутия) (номинация «IT-Приложения и игры»)



Контакты:

Официальная страница конкурса в интернет www.safe-internet.ru.

Официальный адрес электронной почты для решения любых вопросов, связанных с условиями, процедурой проведения и прочей информацией по конкурсу: konkurs@safe-internet.ru.



