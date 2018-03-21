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21.03.2018 17:07 Туляки посетили ярмарку вакансий с надеждой на достойную зарплату Вести-Тула





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Сегодня на ярмарке туляки могли ознакомиться со списком предлагаемых вакансий, пообщаться с работодателями и оставить своё резюме для Центра занятости. Как рассказала директор Центра занятости Тульской области Ольга Хамешина, «56% вакансий, которые есть на ярмарке, - массовые рабочие профессии. Всегда требуются строительные специальности, продавцы, кладовщики, водители. Есть и вакансии служащих».



С начала этого года минимальная зарплата в Тульской области для бюджетников составила 11440 рублей, для работников внебюджетного сектора экономики - 13520. Среди соискателей сегодня были как представители старшего поколения, так и молодёжь. И все в надежде найти место с достойным окладом.



В Городском концертном зале Тулы сегодня работала ярмарка вакансий. По официальным данным на сегодняшний день в Большой Туле в поисках работы находятся 1348 человек, что на 310 меньше, чем в прошлом году. При этом в базе данных Центра занятости представлены почти 5000 вакансий от 479 работодателей. И больше половины из них - по рабочим профессиям.Сегодня на ярмарке туляки могли ознакомиться со списком предлагаемых вакансий, пообщаться с работодателями и оставить своё резюме для Центра занятости. Как рассказала директор Центра занятости Тульской области Ольга Хамешина, «56% вакансий, которые есть на ярмарке, - массовые рабочие профессии. Всегда требуются строительные специальности, продавцы, кладовщики, водители. Есть и вакансии служащих».С начала этого года минимальная зарплата в Тульской области для бюджетников составила 11440 рублей, для работников внебюджетного сектора экономики - 13520. Среди соискателей сегодня были как представители старшего поколения, так и молодёжь. И все в надежде найти место с достойным окладом.





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