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21.03.2018 16:24 Тульские полицейские обнаружили 37 без вести пропавших Вести-Тула





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Об её итогах рассказал врио начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев: «Особое внимание сотрудников полиции было уделено установлению местонахождения лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении противоправных деяний. Установлено местонахождение шестнадцати разыскиваемых. Установлено 37 лиц, которые числились как без вести пропавшие».



На территории Тульской области полицейские провели оперативно-профилактическую операцию «Розыск».Об её итогах рассказал врио начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев: «Особое внимание сотрудников полиции было уделено установлению местонахождения лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении противоправных деяний. Установлено местонахождение шестнадцати разыскиваемых. Установлено 37 лиц, которые числились как без вести пропавшие».





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