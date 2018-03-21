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21.03.2018 16:03 В тульском Минтрансе задумались о строительстве двух новых дорог Вести-Тула





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В этом году планируется отремонтировать 190 километров автомобильных дорог губернии. Две новые транспортные артерии появятся близи Новомосковска: одна из них соединит трассы М2 «Крым» и М4 «Дон» - предположительный срок строительства - 2020−2023 годы. Ещё одна дорога, которая станет объездной вокруг самого города химиков, будет платной.



Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, «учитывая высокую стоимость проекта, одним из путей строительства объездной дороги является привлечение администрацией Новомосковска инвесторов на принципах государственно-частного партнерства. Минэкономразвития РФ разрабатывает механизм инфраструктурной ипотеки, который возможно будет применить при строительстве объездной дороги Новомосковска».



5 миллиардов вложат в дорожное хозяйство Тульского региона в 2018 году. Об этом тульским журналистам сегодня в ходе пресс-конференции рассказал областной министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник.В этом году планируется отремонтировать 190 километров автомобильных дорог губернии. Две новые транспортные артерии появятся близи Новомосковска: одна из них соединит трассы М2 «Крым» и М4 «Дон» - предположительный срок строительства - 2020−2023 годы. Ещё одна дорога, которая станет объездной вокруг самого города химиков, будет платной.Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, «учитывая высокую стоимость проекта, одним из путей строительства объездной дороги является привлечение администрацией Новомосковска инвесторов на принципах государственно-частного партнерства. Минэкономразвития РФ разрабатывает механизм инфраструктурной ипотеки, который возможно будет применить при строительстве объездной дороги Новомосковска».





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