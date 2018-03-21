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21.03.2018 15:41 Проект «Экологическая карта Тульской области» стал финалистом международного конкурса Вести-Тула





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Тульский регион впервые принимал участие в этом престижном международном конкурсе, цель которого - достижение устойчивого развития с помощью информационных и коммуникационных технологий.



Проект «Экологическая карта Тульской области» стал финалистом международного конкурса в Швейцарии. Это единственный проект из России в номинации «Электронная окружающая среда», который прошел все этапы конкурса, набрал наибольшее количество голосов и вошел в пятерку лучших в своей категории.Тульский регион впервые принимал участие в этом престижном международном конкурсе, цель которого - достижение устойчивого развития с помощью информационных и коммуникационных технологий.

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