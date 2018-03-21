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21.03.2018 14:26 Инвесторы, ставшие резидентами Ефремова, получат налоговые льготы "Вести-Тула"





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Теперь инвесторы, которые станут резидентами Ефремова, получат налоговые льготы. Предприятия будут полностью освобождены от уплаты налога на землю, и на первые пять лет от уплаты налога на имущество. В первые пять налоговых периодов с момента получения прибыли резиденты будут освобождены от налога на прибыль (по законодательству он составляет 20%), а во вторые пять периодов будут платить его в размере 10%.



«Что отличает территорию опережающего социально-экономического развития от любых других, это то, что налог на фонд оплаты труда снижается с 30 до 7,6%. Это значимая преференция, которая позволит Ефремову в течение ближайших трех лет стать действительно интересной площадкой для новых проектов. На сегодняшний день подписано уже три соглашения с резидентами. Еще ряд компаний выразили готовность создать новые производства», - говорит заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.



Присвоение статуса территории опережающего социально-экономического развития позволит создать дополнительно более 1000 рабочих мест, обеспечить дополнительное поступление доходов в бюджеты всех уровней в размере не менее 21 миллиарда рублей. Кроме того, губернатор поручил активизировать работу по присвоению аналогичного статуса городу Алексину.







Ефремов стал территорией опережающего социально-экономического развития. Об этом накануне на оперативном совещании с членами регионального правительства сообщил губернатор Алексей Дюмин. А соответствующе постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.Теперь инвесторы, которые станут резидентами Ефремова, получат налоговые льготы. Предприятия будут полностью освобождены от уплаты налога на землю, и на первые пять лет от уплаты налога на имущество. В первые пять налоговых периодов с момента получения прибыли резиденты будут освобождены от налога на прибыль (по законодательству он составляет 20%), а во вторые пять периодов будут платить его в размере 10%.«Что отличает территорию опережающего социально-экономического развития от любых других, это то, что налог на фонд оплаты труда снижается с 30 до 7,6%. Это значимая преференция, которая позволит Ефремову в течение ближайших трех лет стать действительно интересной площадкой для новых проектов. На сегодняшний день подписано уже три соглашения с резидентами. Еще ряд компаний выразили готовность создать новые производства», - говорит заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.Присвоение статуса территории опережающего социально-экономического развития позволит создать дополнительно более 1000 рабочих мест, обеспечить дополнительное поступление доходов в бюджеты всех уровней в размере не менее 21 миллиарда рублей. Кроме того, губернатор поручил активизировать работу по присвоению аналогичного статуса городу Алексину.











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