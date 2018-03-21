Платная парковка:
Ушли в минус
Матвей:
Путь к жизни
Ветхая культура:
Гром грянул
Отцы и дети:
Отравление метанолом


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



21.03.2018 14:26 Инвесторы, ставшие резидентами Ефремова, получат налоговые льготы
"Вести-Тула"



| фото |
Ефремов стал территорией опережающего социально-экономического развития. Об этом накануне на оперативном совещании с членами регионального правительства сообщил губернатор Алексей Дюмин. А соответствующе постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

Теперь инвесторы, которые станут резидентами Ефремова, получат налоговые льготы. Предприятия будут полностью освобождены от уплаты налога на землю, и на первые пять лет от уплаты налога на имущество. В первые пять налоговых периодов с момента получения прибыли резиденты будут освобождены от налога на прибыль (по законодательству он составляет 20%), а во вторые пять периодов будут платить его в размере 10%.

«Что отличает территорию опережающего социально-экономического развития от любых других, это то, что налог на фонд оплаты труда снижается с 30 до 7,6%. Это значимая преференция, которая позволит Ефремову в течение ближайших трех лет стать действительно интересной площадкой для новых проектов. На сегодняшний день подписано уже три соглашения с резидентами. Еще ряд компаний выразили готовность создать новые производства», - говорит заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.

Присвоение статуса территории опережающего социально-экономического развития позволит создать дополнительно более 1000 рабочих мест, обеспечить дополнительное поступление доходов в бюджеты всех уровней в размере не менее 21 миллиарда рублей. Кроме того, губернатор поручил активизировать работу по присвоению аналогичного статуса городу Алексину.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .