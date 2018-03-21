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21.03.2018 13:56 В Туле восстанавливать дороги после зимы будут 9 спецбригад "Вести-Тула"





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В администрации Тулы уже заявили, что ямочный ремонт, в городе ведется каждый день и будет продолжаться в течении всего весеннего периода. Также городские власти плотно работают с обращениями граждан, которые играют не маловажную роль, подсказывая дорожникам проблемные объекты.



«Заявления о ремонте дорог жители могут подавать на сайте «Открытый регион». Мы будем оперативно реагировать - заявка должна быть исполнена в течение 10 дней. Системный, плановый ремонт дорог планируется начать уже в апреле», - рассказывает глава администрации города Тулы Евгений Авилов.



Над восстановлением дорожного полотна после зимнего сезона в Туле, будут работать девять специализированных бригад. Принять исчерпывающие меры, которые позволят привести дорожное покрытие в оружейной столице в нормальное состояние, накануне поручил глава региона Алексей Дюмин.В администрации Тулы уже заявили, что ямочный ремонт, в городе ведется каждый день и будет продолжаться в течении всего весеннего периода. Также городские власти плотно работают с обращениями граждан, которые играют не маловажную роль, подсказывая дорожникам проблемные объекты.«Заявления о ремонте дорог жители могут подавать на сайте «Открытый регион». Мы будем оперативно реагировать - заявка должна быть исполнена в течение 10 дней. Системный, плановый ремонт дорог планируется начать уже в апреле», - рассказывает глава администрации города Тулы Евгений Авилов.













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