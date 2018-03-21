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НОВОСТИ | Общество



21.03.2018 13:43 Николай Макаровец отмечает сегодня день рождения
"Вести-Тула"



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Сегодня свой день рождения отмечает Герой России, почетный гражданин Тулы, лауреат многочисленных Государственных премий, выдающийся конструктор Николай Макаровец.

Всю свою трудовую деятельность Николай Александрович посвятил разработке вооружений. Окончив тульский механический институт, он был направлен на одно из оборонных предприятий в Алтайском крае, где прошёл путь от инженера до заместителя генерального директора, внёс значительный вклад в создании межконтинентальных баллистических ракет.

В 1985-ом году Макаровец возглавил тульский «Сплав». Сегодня продолжает трудится на этом ведущем оборонном предприятии, не прекращает и научную деятельность. Мы от всей души поздравляем именинника и желаем крепкого здоровья!
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