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21.03.2018 12:48 Тульский дом остался без управляющей компании Надежда Долгих





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Проблемы с канализацией начались в 2006 году, когда на углу дома открылся магазин (сейчас это уже аптека), владельцы которого так врезались в инженерные сети, что с тех пор подвал уже не просыхал. От влажности в подъезде облетают краска и штукатурка, расходятся деревянные ступеньки. «Периодически в течение года сточные воды поднимаются до метра. До конца подвал никогда не осушается. Лучше у нас не бывает», - рассказывает житель дома Владимир Зверев.



Еще одна наболевшая проблема жителей - крыша. Без всякой обрешетки шифер лежит прямо на деревянных балках, что и приводит к сезонным дождям в квартирах. По словам жителя дома Олега Чепурнова, «….все зафиксировано. Мы жаловались в администрацию. Нам сказали, что надо обращаться в управляющую компанию. В УК говорят - идите в администрацию».



В итоге управляющая компания решила просто исчезнуть, оставив жителей наедине с их проблемами, в том числе и с толстым слоем снега во дворе и угрожающими сосульками на кровле. Что теперь делать собственникам 11 квартир этого дома?



Как рассказал начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин, «…выбирая управляющую компанию, нужно либо повышать ставку содержания жилья, потому что на 10-12 рублей управляющая компания не всегда может согласиться. Либо, если дом сравнительно небольшой, можно выбирать непосредственную форму управления, и тогда необходимость выбора управляющей компании отпадает. Люди соответственно, ну как в частном секторе, собираются и сами ремонтируют».



ъКак нам объяснили в ГЖИ, наружные канализационные сети прочистит «Тулагорводоканал». Внутри дома канализацией займется Фонд капитального ремонта. А вот с крышей сложнее: жителям придется либо вступать в программу «Народный бюджет», либо ждать капитального ремонта, но уже в следующем году.

Жители этого дома с содроганием думают о весенней оттепели. Течет здесь как снизу, так и сверху. Подвал затоплен постоянно. Зловонный запах в подъезде, по словам жителей, чувствуется и в квартирах.Проблемы с канализацией начались в 2006 году, когда на углу дома открылся магазин (сейчас это уже аптека), владельцы которого так врезались в инженерные сети, что с тех пор подвал уже не просыхал. От влажности в подъезде облетают краска и штукатурка, расходятся деревянные ступеньки. «Периодически в течение года сточные воды поднимаются до метра. До конца подвал никогда не осушается. Лучше у нас не бывает», - рассказывает житель дома Владимир Зверев.Еще одна наболевшая проблема жителей - крыша. Без всякой обрешетки шифер лежит прямо на деревянных балках, что и приводит к сезонным дождям в квартирах. По словам жителя дома Олега Чепурнова, «….все зафиксировано. Мы жаловались в администрацию. Нам сказали, что надо обращаться в управляющую компанию. В УК говорят - идите в администрацию».В итоге управляющая компания решила просто исчезнуть, оставив жителей наедине с их проблемами, в том числе и с толстым слоем снега во дворе и угрожающими сосульками на кровле. Что теперь делать собственникам 11 квартир этого дома?Как рассказал начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин, «…выбирая управляющую компанию, нужно либо повышать ставку содержания жилья, потому что на 10-12 рублей управляющая компания не всегда может согласиться. Либо, если дом сравнительно небольшой, можно выбирать непосредственную форму управления, и тогда необходимость выбора управляющей компании отпадает. Люди соответственно, ну как в частном секторе, собираются и сами ремонтируют».ъКак нам объяснили в ГЖИ, наружные канализационные сети прочистит «Тулагорводоканал». Внутри дома канализацией займется Фонд капитального ремонта. А вот с крышей сложнее: жителям придется либо вступать в программу «Народный бюджет», либо ждать капитального ремонта, но уже в следующем году.









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