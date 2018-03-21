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НОВОСТИ | Общество



21.03.2018 11:46 На минувших выборах в Тульской области был установлен исторический рекорд
"Вести-Тула"



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На минувших выборах в Тульской области был установлен исторический рекорд по числу голосов отданных за действующего президента страны. За Владимира Путина проголосовали 648 тысяч 117 жителей нашего региона. Такие данные были озвучены на оперативном совещании, проводимом губернатором.

Организация прошедших выборов стала главной темой заседания. Ее высокий уровень отметили руководители прокуратуры и МВД Тульской области. По словам председателя избирательной комиссии Тульской области Сергея Костенко, «…выборы действительно прошли при очень высокой организации. Отдельное спасибо Достаточно корректно сработала техника. Не было нареканий по отказу работы камер видеонаблюдения. Хорошо сработал комплексы обработки бюллетеней».

«Конечно, хочется отметить и поблагодарить всех жителей Тульской области за активность и неравнодушие к судьбе своей Родины. Особенно приятно было наблюдать, что жители приходили на избирательные участки целыми семьями. Чувствовалось праздничное направление», - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Итоги другого народного голосования, которое называется «Решаем вместе», также подведут на этой неделе. Сейчас подсчет голосов еще продолжается.

















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