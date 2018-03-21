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НОВОСТИ | Общество



21.03.2018 11:25 Эпидпорог по гриппу превышен в Тульской области на 70%
Татьяна Смирнова



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Тяжелый, опасный, беспощадный. Какие только эпитеты сейчас не применяют к гриппу средства массовой информации. Специалисты Роспотреднадзора просят не называть ситуацию критической, но при этом подтверждают - эпидпорог заболеваемости по гриппу и ОРВИ уже выше нормы более чем на 70%.

«Наибольшая интенсивность эпидпроцесса отмечается среди взрослых – эпидпорог превышен на 72%. У детей – от 20 до 30%. Превышение эпидпорога свидетельствует о неблагополучной ситуации. Вирус гриппа активно циркулирует на территории региона», - рассказывает главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ольга Горохова.

В настоящее время почти 13 тысяч туляков заболели гриппом и ОРВИ. Самое прискорбное - зарегистрирован первый летальный случай, о котором нехотя говорят в Роспотребнадзоре. От последствий гриппа скончался семилетний ребенок. Известно, что он не был привит, и не исключено, - имел сопутствующие заболевания. По словам главного эпидемиолога Тульской области Ольги Юдаковой, «…циркуляция вируса в настоящее время очень высокое. Иммунитет снижен, на улице холодно. Это отражается на заболеваемости в целом».

Санитарные врачи вышли с предложением о переносе весенних каникул и многие тульские школы уже прислушались к мнению специалистов. «На каникулы дети отправлены с 20 марта. Для нашего центра это очень хорошо. – Говорит директор центра образования № 40 города Тулы Светлана Гнидина. – Мы, как и вся страна принимали участие в выборах, работало очень много избирательных комиссий. Чтобы дети не подцепили какую-либо болезнь, мы проводим санитарную обработку помещений работниками школы. Ну а дети успешно отдыхают».

Каникулы раньше положенного срока - не повод расслабляться. Грипп и вирусы не дремлют. Врачи рекомендуют больше гулять, разнообразить свой рацион питания и, по возможности, избегать мест массового скопления людей. Последнее, в принципе, невозможно. Поэтому специалисты просят не стесняться масок. И менять их каждые 2-3 часа. Но если болезнь все-таки подкосила, не стоит заниматься самолечением. Циркулирующие сегодня в области виды гриппа и вирусов чреваты осложнениями - отитом, бронхитом, пневмонией.















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