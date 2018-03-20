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НОВОСТИ | Общество



20.03.2018 18:49 У Тульского музея оружия выставили макеты авиабомб
Вести-Тула

У Тульского музея оружия выставили макеты авиабомб

| фото |
Выставочный комплекс под открытым небом у Тульского музея оружия «Стальные стражи» пополнился новыми экспонатами - это авиационные бомбы. Все представленные образцы разработаны НПО «Базальт», филиал этого оборонного предприятия есть и в Туле. Музейщики подчеркивают, что это макеты реально существующих авиационных бомб, которые сегодня стоят на вооружении в том числе и российских войск.

Как рассказал старший научный сотрудник Тульского государственного музея оружия Тимур Петраков, «это обычные так называемые неуправляемые бомбы. Несмотря на развитие высокоточного оружия, ракетного вооружения, такие бомбы продолжают оставаться основой вооружения современной авиации, применяются в локальных конфликтах. В частности, в контртеррористической операции в Сирии».
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