НОВОСТИ | Общество







20.03.2018 18:31 Тульский избирком подписал протокол об итогах голосования на выборах Президента РФ Вести-Тула





| фото |



Как сообщил членам комиссии секретарь облизбиркома Николай Климов, в голосовании на выборах 18 марта 2018 года на территории области приняли участие 819815 избирателей, что составляет 68,66%.









По итогам подсчета бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом:

- Бабурин Сергей Николаевич 5692 ( 0,7 %)

- Грудинин Павел Николаевич 77 552 (9,48%)

- Жириновский Владимир Вольфович 48 748 (5, 96%)

- Путин Владимир Владимирович 648 117 (79,2 %)

- Собчак Ксения Анатольевна 11 689 (1,43%)

- Сурайкин Максим Александрович 5379 (0,66 %)

- Титов Борис Юрьевич 5331 (0,65%)

- Явлинский Григорий Алексеевич 7 537 (0,92%)



Заместитель председателя избирательной комиссии Тульской области Александр Машков сообщил членам комиссии, что жалоб и обращений от избирателей, представителей кандидатов, политических партий о нарушении законодательства при проведении голосования в комиссию не поступало, а, значит, препятствий для подписания итогового протокола нет.



20 марта состоялось заседание избирательной комиссии Тульской области, на котором члены комиссии подвели итоги голосования на выборах Президента РФ на территории Тульской области.Как сообщил членам комиссии секретарь облизбиркома Николай Климов, в голосовании на выборах 18 марта 2018 года на территории области приняли участие 819815 избирателей, что составляет 68,66%.По итогам подсчета бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом:- Бабурин Сергей Николаевич 5692 ( 0,7 %)- Грудинин Павел Николаевич 77 552 (9,48%)- Жириновский Владимир Вольфович 48 748 (5, 96%)- Путин Владимир Владимирович 648 117 (79,2 %)- Собчак Ксения Анатольевна 11 689 (1,43%)- Сурайкин Максим Александрович 5379 (0,66 %)- Титов Борис Юрьевич 5331 (0,65%)- Явлинский Григорий Алексеевич 7 537 (0,92%)Заместитель председателя избирательной комиссии Тульской области Александр Машков сообщил членам комиссии, что жалоб и обращений от избирателей, представителей кандидатов, политических партий о нарушении законодательства при проведении голосования в комиссию не поступало, а, значит, препятствий для подписания итогового протокола нет.

Читать @gtrktula

















