Тульская набережная:
Проект-адреналин
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Платная парковка:
Ушли в минус
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



20.03.2018 18:31 Тульский избирком подписал протокол об итогах голосования на выборах Президента РФ
Вести-Тула

Тульский избирком подписал протокол об итогах голосования на выборах Президента РФ

| фото |
20 марта состоялось заседание избирательной комиссии Тульской области, на котором члены комиссии подвели итоги голосования на выборах Президента РФ на территории Тульской области.

Как сообщил членам комиссии секретарь облизбиркома Николай Климов, в голосовании на выборах 18 марта 2018 года на территории области приняли участие 819815 избирателей, что составляет 68,66%.




По итогам подсчета бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом:
- Бабурин Сергей Николаевич 5692 ( 0,7 %)
- Грудинин Павел Николаевич 77 552 (9,48%)
- Жириновский Владимир Вольфович 48 748 (5, 96%)
- Путин Владимир Владимирович 648 117 (79,2 %)
- Собчак Ксения Анатольевна 11 689 (1,43%)
- Сурайкин Максим Александрович 5379 (0,66 %)
- Титов Борис Юрьевич 5331 (0,65%)
- Явлинский Григорий Алексеевич 7 537 (0,92%)

Заместитель председателя избирательной комиссии Тульской области Александр Машков сообщил членам комиссии, что жалоб и обращений от избирателей, представителей кандидатов, политических партий о нарушении законодательства при проведении голосования в комиссию не поступало, а, значит, препятствий для подписания итогового протокола нет.











АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .