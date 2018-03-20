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НОВОСТИ | Общество



20.03.2018 17:22 Благодаря расширению Ленинская школа искусств сможет принять больше детей
Алина Фурсенко, Алексей Соколов

Благодаря расширению Ленинская школа искусств сможет принять больше детей

| фото |
В преддверии Дня работника культуры у Школы искусств в посёлке Ленинский прибавилось новых площадок. Выставочный зал теперь имеет оборудование для занятий танцами, а в загсе расположились мольберты и другой арсенал для рисования. Благодаря этому школа искусств сможет принять на 300 детей больше.

По словам заместителя главы администрации Тулы по социальной политике Надежды Токовой, «население не осталось без услуг загса, но освободившиеся помещения позволяют открыть дополнительные площади для отделения эстетического искусства».

У Ленинской школы искусств в этом году череда юбилеев: 50 лет самому учреждению, 15 лет хореографическому отделению и 15 лет художественному. Как рассказала директор учебного заведения Галина Воронкова, «эти помещения настолько вовремя появились! У нас большая радость от того, что дети могут заниматься в таких прекрасных условиях».

Всего в тульских школах искусств обучается порядка пяти тысяч воспитанников. В образовательном учреждении в поселке Ленинском - 309 человек в возрасте от 6 до 17 лет. Ежегодно более 50 учащихся школы становятся победителями всероссийских и международных конкурсов в различных номинациях.
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