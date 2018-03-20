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20.03.2018 16:57 В Тулу вернулась «Студенческая весна» Алексей Ерёмин





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Первыми с огромным успехом в стенах тульского госуниверситета выступили танцевальные коллективы со всего региона. Именно они и задали высокую планку выступающим в различных жанрах. Гала-концерт состоится в апреле в Городском концертном зале. Лучшие тульские студенты будут представлять наш регион на всероссийском этапе конкурса.



В прошлом году юбилейный 25-й фестиваль прошёл в Тульской области. Представители всех 85 регионов приехали, чтобы показать свои таланты.



«Студенческая весна» уже сегодня вернулась в Тулу. Региональный этап фестиваля будет проходить по 22 марта на базе Тульского госуниверситета. Представители колледжей и вузов поборются за звание лучших по направлениям: музыкальное, театральное, танцевальное, журналистика, оригинальный жанр и видео.Первыми с огромным успехом в стенах тульского госуниверситета выступили танцевальные коллективы со всего региона. Именно они и задали высокую планку выступающим в различных жанрах. Гала-концерт состоится в апреле в Городском концертном зале. Лучшие тульские студенты будут представлять наш регион на всероссийском этапе конкурса.В прошлом году юбилейный 25-й фестиваль прошёл в Тульской области. Представители всех 85 регионов приехали, чтобы показать свои таланты.





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