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НОВОСТИ | Общество



20.03.2018 15:59 В Туле сотрудники МЧС соревнуются в спасении жизней пострадавших в ДТП
Виталий Моторин

В Туле сотрудники МЧС соревнуются в спасении жизней пострадавших в ДТП

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Спасатели настаивают, что это не учения, а именно соревнования. Разница в том, что все необходимые навыки отработаны настолько хорошо, что они могут превратить ликвидацию ДТП в некое подобие вида спорта.

Команд пять: две из Тулы, по одной из Щёкина, Узловой и Ефремова. Каждая состоит из четырёх человек. Это именно тот состав специалистов, которые выезжают на ликвидацию реальных ДТП. Физическая сила, опыт, чувство партнёра – всё, что нужно в игровых видах спорта, требуется и здесь, вот только служит куда более важным вещам.

Начальник 30-й пожарно-спасательной части Узловой Дмитрий Твиров рассказал, что «этот спорт нужен не для развлечения, а как жизненно необходимый. Сейчас увеличивается поток машин и скорость, случаев ДТП всё больше. Соревнования помогают нам повышать свой профессиональный уровень».

Роль пострадавших играют участники команд-конкурентов, так что помогать спасающим они точно не будут. За любое нарушение правил – например, не надетые на острые углы чехлы безопасности – команды получают штрафные баллы. Всё максимально приближено к реальности, но она всё равно сложнее. «Когда ты подъезжаешь к месту ДТП, то не знаешь, что тебя ждёт. Здесь всё по сценарию, а там по обстоятельствам», - говорит помощник начальника караула 29-й спасательной части Ефремова Михаил Тюрин.

По словам начальника управления организации пожаротушения МЧС России по Тульской области Андрея Романченко, «данные соревнования являются родом профессиональной подготовки. Все пожарно-спасательные подразделения находятся в минутной готовности, то есть минута – на получение информации, адреса и выезд».

Победители отправятся в Рязань на уровень ЦФО, где сразятся с семнадцатью другими чемпионами в этом доступном только спасателям виде спорта.
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