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20.03.2018 15:22 Тульская гимнастка взяла 4 медали соревнований на призы Хоркиной Вести-Тула





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Елизарова выиграла соревнования в опорном прыжке, в вольных упражнениях и в многоборье, и заняла второе место в упражнениях на брусьях. Ещё одна тулячка - Александра Юдина - в многоборье стала четвёртой.









Тульская гимнастка Дарья Елизарова завоевала четыре медали на прошедших в Белгороде Всероссийских соревнованиях на призы двукратной Олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной.Елизарова выиграла соревнования в опорном прыжке, в вольных упражнениях и в многоборье, и заняла второе место в упражнениях на брусьях. Ещё одна тулячка - Александра Юдина - в многоборье стала четвёртой.

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